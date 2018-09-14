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Спасатели Адыгеи за сутки ликвидировали два пожара
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Спасатели Адыгеи за сутки ликвидировали два пожара 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Погибших и пострадавших нет.
«В 17 часов 49 минут, в республиканской столице, зарегистрировано возгорание слаботочащей сети интернет телефонии в многоквартирном жилом доме, на улице Пионерской. Площадь горения составила 10 квадратных метров», рассказали в пресс-службе МЧС по Адыгее.
Возгорание ликвидировано силами пожарно-спасательных частей № 1, 2, в количестве 11 человек личного состава, 3 единицы техники.
Чуть позже поступило сообщение о втором пожаре, который произошел также в городе Майкопе, из-за неосторожного обращения с огнем при курении, произошло возгорание мебели в частном доме.
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