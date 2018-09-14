Спасатели Адыгеи за сутки ликвидировали два пожара

Погибших и пострадавших нет.

«В 17 часов 49 минут, в республиканской столице, зарегистрировано возгорание слаботочащей сети интернет телефонии в многоквартирном жилом доме, на улице Пионерской. Площадь горения составила 10 квадратных метров», рассказали в пресс-службе МЧС по Адыгее.

Возгорание ликвидировано силами пожарно-спасательных частей № 1, 2, в количестве 11 человек личного состава, 3 единицы техники.

Чуть позже поступило сообщение о втором пожаре, который произошел также в городе Майкопе, из-за неосторожного обращения с огнем при курении, произошло возгорание мебели в частном доме.