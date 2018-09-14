Ураган «Флоренс» достиг побережья Северной Каролины

Опасный ураган «Флоренс» достиг восточного побережья США и в скором времени обрушится на Северную Каролину, в ряде штатов объявили режим ЧП, проводится обязательная эвакуация в районах с населением до 1 млн человек.

За последние дни ураган ослаб с 4-й категории до 1-й, скорость ветра в нем упала с 215 до 150 км/ч. Однако, по данным синоптиков, «Флоренс» не перестал быть одним из наиболее опасных ураганов последних лет, поскольку он грозит масштабными наводнениями, передает РИА «Новости»

Последние прогнозы предполагают, что ураган повернет на юг и пройдет по Южной Каролине, затем вновь уйдет на север, предварительно ослабев до циклона.

Между тем, на Южную и Северную Каролину уже обрушились проливные дожди, которые привели к подтоплениям. В результате десятки тысяч жителей остались без электричества. Власти ряда штатов уже объявили режим ЧП, была объявлена обязательная эвакуация в районах с населением до 1 млн человек. Несколько тысяч человек в ночь на пятницу были размещены в убежищах, созданных специально для того, чтобы жители могли укрыться от удара стихии.

«Худшее, что может принести шторм, еще впереди. Это лишь первые предупреждающие сигналы об опасности. Пережить этот шторм — это значит проверить стойкость, командное взаимодействие, рассудительность и терпение», — сказал губернатор Северной Каролины Рой Купер, передает «Интерфакс»

Последствия урагана «Флоренс» уже показали на графике. На созданной компьютерной симуляции видно, как высоко может подняться вода. «Пожалуйста, если вы находитесь в опасной зоне, уезжайте», — предупредила жителей США ведущая прогноза погоды, сообщает телеканал «360».