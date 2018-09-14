Самолет «Победы» столкнулся с пожарной машиной

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия в аэропорту «Пулково». Там самолёт авиакомпании «Победа» задел крылом пожарную машину.

«В результате этого происшествия розлива топлива нет, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Воздушная гавань работает в штатном режиме. На место инцидента выехал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин, уточняет «Свободная Пресса».

Ранее News.ru писал о том, что погрузчик врезался в самолет в аэропорту, расположенном в Челябинске. В результате инцидента никто не пострадал, по факту произошедшего проводится проверка. По словам челябинского транспортного прокурора Александра Колесникова, столкновение произошло 11 сентября. Воздушное судно получило небольшие повреждения — царапину верхнего слоя фюзеляжа.