Ещё
Самолет «Победы» столкнулся с пожарной машиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет «Победы» столкнулся с пожарной машиной 

News.ru 1 час назад
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия в аэропорту «Пулково». Там самолёт авиакомпании «Победа» задел крылом пожарную машину.
«В результате этого происшествия розлива топлива нет, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Воздушная гавань работает в штатном режиме. На место инцидента выехал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин, уточняет «Свободная Пресса».
Ранее News.ru писал о том, что погрузчик врезался в самолет в аэропорту, расположенном в Челябинске. В результате инцидента никто не пострадал, по факту произошедшего проводится проверка. По словам челябинского транспортного прокурора Александра Колесникова, столкновение произошло 11 сентября. Воздушное судно получило небольшие повреждения — царапину верхнего слоя фюзеляжа.
News.ru: последние новости
Трамп усомнился в числе погибших от ураганов пуэрториканцев В Китае введён жёлтый уровень опасности из-за супертайфуна Поезд сошел с рельсов в Далласе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детали излишни: Украина больше не нужна России361
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом30
Порошенко заверил Европу в возвращении Крыма55
«Отравители» Скрипалей пропали454
Еще одних «Петрова и Боширова» нашли в Швейцарии12
Видео
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
01:37
Развод подорвал здоровье Петросяна
Шоу-бизнес
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
01:47
Еще одних «Петрова и Боширова» нашли в Швейцарии
В мире
01:19
Порошенко заверил Европу в возвращении Крыма
Украина В мире
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
07:57
Киркоров и Крид спели дуэтом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение