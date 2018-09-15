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В Китае ввели наивысший уровень опасности из-за тайфуна
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В Китае ввели наивысший уровень опасности из-за тайфуна 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Aly Song/Reuters
В Китае ввели наивысший «красный» уровень опасности в связи с приближением супертайфуна «Мангхут», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальное метеорологическое управление Китая.
Ожидается, что тайфун обрушится на побережье китайской южной провинции Гуандун в районе между городами Чжухай и Чжаньцзян во второй половине дня в воскресенье. Скорость ветра в эпицентре тайфуна будет достигать от 45 до 52 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина в США семь человек погибли в результате последствий урагана «Флоренс».
Власти США объявили о готовности эвакуировать порядка миллиона человек с восточного побережья в четырех штатах — Северной и Южной Каролине, Вирджинии, а также Мэриленде.
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