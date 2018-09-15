Ещё
На юге Китая ввели наивысший уровень опасности из-за тайфуна «Мангхут»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юге Китая ввели наивысший уровень опасности из-за тайфуна «Мангхут» 

РИА Новости + ещё 1 17 минут назад
Фото: Метеовести
ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Наивысший — «красный» — уровень опасности объявлен в южных прибрежных районах Китая в субботу в связи с приближением супертайфуна «Мангхут», говорится в сообщении национального метеорологического управления Китая.
Ожидается, что тайфун обрушится на побережье китайской южной провинции Гуандун в районе между городами Чжухай и Чжаньцзян во второй половине дня в воскресенье. Скорость ветра в эпицентре тайфуна будет достигать от 45 до 52 метров в секунду.
После этого тайфун продолжит движение в северо-западном направлении вглубь материка и постепенно будет ослабевать.
"Мангхут" станет 22-м тайфуном в этом году и одним из наиболее сильных. Метеорологи рекомендуют местным властям быть готовыми к чрезвычайной ситуации и оперативно предпринять все необходимые меры для ликвидации последствий возможной катастрофы.
Тайфун принесет сильный ветер и ливни, в прибрежных районах ожидаются высокие волны. Жителям районов, которые окажутся на пути движения тайфуна, рекомендуется быть крайне бдительными, следить за сообщениями экстренных служб и властей, держаться подальше от побережья и горных районов, где возможны обвалы и оползни.
Сильнее других пострадают провинция Гуандун, остров Хайнань, Гонконг, Макао и Тайвань.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны505
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США815
Наставники едва не поругались на шоу «Голос 60+»17
Комики пошутили о Петрове и Боширове83
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи22
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение