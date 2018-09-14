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На улице Зубковой загорелся строящийся 25-этажный дом
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На улице Зубковой загорелся строящийся 25-этажный дом 

АиФ Рязань + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Днем 14 сентября в МЧС поступила информация о пожаре на улице Зубковой, сообщает пресс-служба ведомства. Горел строящийся 25-этажный дом. Всего площадь пожара составила 20 кв. метров. Никто из людей не пострадал.
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