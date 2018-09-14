Глава МЧС на приеме граждан поддержал разработку модульных дамб для защиты поселков

Во время встречи с министром специалисты конструкторской организации из Нижегородской области представили технологию быстросборных модульных дамб, которые можно использовать во время наводнений и паводков для защиты населенных пунктов. Длина этой дамбы может достигать одного километра. Испытания уже были проведены в профильном институте МЧС.

"Это интересный проект. Предлагается сделать пилотную зону по использованию этой разработки в Нижегородской области в границах населенных пунктах, подверженных подтоплениям", — сказал Зиничев. Он также предложил разработчикам этой технологии принять участие в международном салоне «Комплексная безопасность — 2019». «Наша общая задача — предупреждение чрезвычайных ситуаций — совпадает», — подчеркнул глава МЧС.

Житель Московской области на личном приеме обсудил с главой министерства процедуру изменения редакции нормативно-технической документации в части производства воздушно-эмульсионных огнетушителей. Он также предложил, чтобы сертификацией пожарно-спасательного оборудования занимался только ВНИИ пожарной обороны МЧС России, а не десятки компаний, как сейчас.

Часть обращений касалась социальных вопросов сотрудников МЧС, в том числе — перевода по службе, трудоустройства и предоставления жилья. По всем таким обращениям министр принял положительные решения, по итогам приема граждан он дал поручения руководителям подразделений центрального аппарата МЧС России и территориальных органов.