Тысячи жителей под Пермью остались без света 

Сильный ураган повредил линии электропередачи, из-за чего более шести тысяч человек остались без света в Пермском крае. Об этом сообщил сайт «Русская Планета».
Ураган сорвал крыши со зданий и повалил деревья, из-за которых пострадали не только автомобили, но и линии электропередачи. Сильный ветер завалил улицы обломками с домов и рекламных щитов.
Специалисты пытаются устранить последствия урагана. МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение. Отмечается, что спасателей перевели в повышенный режим готовности.