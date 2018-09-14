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Тысячи жителей под Пермью остались без света
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Тысячи жителей под Пермью остались без света 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Сильный ураган повредил линии электропередачи, из-за чего более шести тысяч человек остались без света в Пермском крае. Об этом сообщил сайт «Русская Планета».
Ураган сорвал крыши со зданий и повалил деревья, из-за которых пострадали не только автомобили, но и линии электропередачи. Сильный ветер завалил улицы обломками с домов и рекламных щитов.
Специалисты пытаются устранить последствия урагана. МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение. Отмечается, что спасателей перевели в повышенный режим готовности.
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