Тысячи жителей под Пермью остались без света

Сильный ураган повредил линии электропередачи, из-за чего более шести тысяч человек остались без света в Пермском крае . Об этом сообщил сайт «Русская Планета».

Ураган сорвал крыши со зданий и повалил деревья, из-за которых пострадали не только автомобили, но и линии электропередачи. Сильный ветер завалил улицы обломками с домов и рекламных щитов.