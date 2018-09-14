Ещё
В Ясеневе вертолет эвакуировал байкера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ясеневе вертолет эвакуировал байкера 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
В столичном районе Ясенево санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал мотоциклиста, пострадавшего в ДТП.
«Санитарный вертолет МАЦ вылетел в район 40 км МКАД, поворот на Ясенево, где произошло ДТП с участием мотоциклиста. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы», — пояснили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
На борту вертолета пострадавшему оказывает помощь авиамедицинская бригада.
Ясенево: последние новости
В Ясеневе вертолет эвакуировал байкера В Москве ликвидируют последствия снегопада Студенты МГУ побывали на экскурсии в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымскому мосту предрекли разрушение437
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»214
Назван инициатор дуэли Золотова275
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста433
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»101
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение