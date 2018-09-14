В Ясеневе вертолет эвакуировал байкера

В столичном районе Ясенево санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал мотоциклиста, пострадавшего в ДТП.

«Санитарный вертолет МАЦ вылетел в район 40 км МКАД, поворот на Ясенево, где произошло ДТП с участием мотоциклиста. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы», — пояснили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

На борту вертолета пострадавшему оказывает помощь авиамедицинская бригада.