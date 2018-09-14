На Ставрополье объявили экстренное штормовое предупреждение

Экстренное предупреждение объявили синоптики на Ставрополье на 14-16 сентября, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МЧС по СК.

Вечером 14 сентября и на выходных 15-16 сентября местами по краю ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер до 20 м/с. Ухудшение погодных условий наиболее вероятно на западе Ставропольского края.

Ливень может затопить дома и участки в низинах и поймах рек. Из-за ветра могут упасть старые деревья, столбы, рекламные щиты. Водителей просят быть осторожней на дорогах и постараться не выезжать в непогоду.