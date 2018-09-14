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С 1 октября организованным туристам будет еще легче получить визу в Японию
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С 1 октября организованным туристам будет еще легче получить визу в Японию 

РИА Новости 47 минут назад
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. С 1 октября 2018 года в Японии вступят в силу новые визовые послабления для российских туристов. Они коснуться исключительно граждан РФ, которые едут в составе организованных туристических групп, сообщает АТОР со ссылкой на заявление заместителя руководителя Агентства по туризму Японии Дзюна Такасина.
"Соотношение организованных и самостоятельных туристов в российском турпотоке в Японию сегодня составляет приблизительно 30% и 70%, соответственно", — сообщил Такасина.
Глава московского офиса JNTO Айри Мотокура, характеризуя турпоток из России в Японию, сообщила, что около 40% российских туристов приезжает в Японию из Дальневосточного федерального округа. Знания этих туристов о Японии, как правило, более подробные, в отличие от жителей остальной России.
"Согласно нашим исследованиям, самые популярные ответы россиян на вопрос, почему бы они хотели поехать в Японию, что там увидеть — это «увидеть цветение сакуры» и «посмотреть на гору Фудзи», — сообщил Такасина.
Между тем, продолжил заместитель руководителя Агентства по туризму Японии, в их стране есть прекрасные курорты для пляжного отдыха, к сожалению, малоизвестные россиянам — это, например, Окинава.
"Мы будем работать над тем, чтобы россияне узнали и о других возможностях отдыха в Японии, помимо традиционного экскурсионного, делового или шопинг-туризма. В наших планах — продвинуть в России пляжный отдых в Японии, отдых на термальных источниках в стране, а также горнолыжный туризм. Еще одна цель — омолодить туристическую аудиторию: сегодня основная возрастная группа россиян, приезжающих в Японию, — это люди от 35 до 55 лет", — резюмировал Такасина.
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