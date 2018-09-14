Сильный ураган прошел в Пермской крае 

13 сентября в городе Красновишерск (Пермский край) ураган повредил кровлю детского сада, дома спорта и трех пятиэтажек. Об этом сообщило Ura.ru.
Источник фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС
По данным информагентства, в результате ЧП никто не пострадал. Поврежденный детсад временно закрыли. Его воспитанников примут в соседних учреждениях. Региональное ГУ МЧС заранее предупредило местных жителей о природном катаклизме. Уточняется, что без электричества остались 58 населенных пунктов, где проживает свыше шести тысяч человек.