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Число жертв урагана в США выросло до восьми
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Число жертв урагана в США выросло до восьми 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
До восьми человек увеличилось число погибших в результате урагана «Флоренс» в Соединенных Штатах. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, новой жертвой разгула стихии стал ребенок в штате Северная Каролина.
Не менее 800 тысяч человек по-прежнему остаются без электричества в Севернойи Южной Каролине, отмечается в сообщении.
Американские ученые уже заявили, что ураган «Флоренс» был иметь меньшую силу, если бы не люди. В результате антропогенных выбросов парниковых газов в атмосферу Земли произошло изменение климата и усиление мощности стихийных бедствий.
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