Число жертв урагана в США выросло до восьми

До восьми человек увеличилось число погибших в результате урагана «Флоренс» в Соединенных Штатах . Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, новой жертвой разгула стихии стал ребенок в штате Северная Каролина.

Не менее 800 тысяч человек по-прежнему остаются без электричества в Севернойи Южной Каролине, отмечается в сообщении.

Американские ученые уже заявили, что ураган «Флоренс» был иметь меньшую силу, если бы не люди. В результате антропогенных выбросов парниковых газов в атмосферу Земли произошло изменение климата и усиление мощности стихийных бедствий.