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Американцы попытались разбогатеть на национальном бедствии и не смогли
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Американцы попытались разбогатеть на национальном бедствии и не смогли 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Полиция штата Северная Каролина арестовала пять мародеров за ограбление магазина во время чрезвычайного положения из-за тропического шторма «Флоренс». Об этом сотрудники ведомства написали в Twitter.
«Некоторое время назад офицеры полиция арестовала пятерых лиц, вломившихся в магазин Dollar General, расположенный на пересечении Пятой улицы и улицы Доусон, и ограбивших его. Им будут предъявлены обвинения, подробности будут обнародованы позднее», — сказано в заявлении полицейского отделения в соцсети.
Как сообщает Fox News, местные жители предупредили менеджеров супермаркета об ограблении. Они приняли решение не вмешиваться в происходящее и уведомить полицию. Во время стихийных бедствий суды рассматривают дела о мародерстве по ускоренной процедуре.
На момент написания новости ураган унес жизни 11 человек. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что стихийное бедствие будет одним из самых сильных за последние десятилетия. Он утверждал, что власти Соединенных Штатов тщательно подготовились и не пожалеют средств для минимизации ущерба от стихии. После того, как «Флоренс» продвинулся до Восточного побережья, скорость ветра ослабела с 40,2 до 31, 2 километров в час и он ослаб до уровня тропического шторма.
11 сентября сообщалось о начале эвакуации на юге Восточного побережья из-за надвигающегося урагана «Флоренс». Число жителей штатов, которые затронул ураган, превышает полтора миллиона человек.
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