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Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП с участием мотоциклиста на юго-западе Москвы
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Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП с участием мотоциклиста на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего в результате ДТП с участием мотоциклиста в столичном районе Ясенево. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
«Санитарный вертолет МАЦ вылетел в район 40 км МКАД, поворот на Ясенево, где произошло ДТП с участием мотоциклиста. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.
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