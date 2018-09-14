Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП с участием мотоциклиста на юго-западе Москвы

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего в результате ДТП с участием мотоциклиста в столичном районе Ясенево. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Санитарный вертолет МАЦ вылетел в район 40 км МКАД, поворот на Ясенево, где произошло ДТП с участием мотоциклиста. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.