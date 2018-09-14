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Прокуратура проведет проверку из-за столкновения самолета «Победы» с пожарной машиной
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Прокуратура проведет проверку из-за столкновения самолета «Победы» с пожарной машиной 

Rambler News Service 1 час назад
Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием, которое произошло в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге утром 14 сентября с самолетом авиакомпании «Победа», сообщил прокуратура.
«По предварительным данным установлено, что пассажирский самолет рейсом Москва-Санкт-Петербург, следуя на стоянку, зацепил крылом спецтехнику (пожарную машину). В результате этого происшествия розлива топлива нет, пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
На место происшествия выехал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин.
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