Прокуратура проведет проверку из-за столкновения самолета «Победы» с пожарной машиной

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием, которое произошло в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге утром 14 сентября с самолетом авиакомпании «Победа» , сообщил прокуратура

«По предварительным данным установлено, что пассажирский самолет рейсом Москва-Санкт-Петербург, следуя на стоянку, зацепил крылом спецтехнику (пожарную машину). В результате этого происшествия розлива топлива нет, пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин.