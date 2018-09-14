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Самолет «Победы» столкнулся с пожарной машиной в Петербурге
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Самолет «Победы» столкнулся с пожарной машиной в Петербурге 

Свободная пресса + ещё 1 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия в аэропорту «Пулково», где утром 14 сентября самолет авиакомпании «Победа» задел крылом пожарную машину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Пассажирский самолет рейсом Москва-Санкт-Петербург, следуя на стоянку, зацепил крылом спецтехнику. В результате этого происшествия розлива топлива нет, пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме», — рассказали в прокуратуре.
На место происшествия выехал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Челябинска грузовик «МАЗ» врезался в самолет авиакомпании «Аэрофлот».
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