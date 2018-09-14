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В США из-за урагана 150 человек оказались в ловушке
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В США из-за урагана 150 человек оказались в ловушке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В американском городе Нью Берн, штат Северная Каролина, около 150 человек оказались в ловушке из-за надвигающегося на страну урагана Флоренс, предает в прямом эфире телеканал CNN.
На сайте телеканала также сообщается, что тропический циклон принесет Соединенным Штатам около 38 триллионов литров осадков в виде дождя. Отмечается, что такого объема воды достаточно, чтобы 15 миллионов олимпийских бассейнов.
Ранее сообщалось, что в США более тысячи авиарейсов были отменены из-за урагана Флоренс.
Также стало известно о возможности наводнений в результате урагана.
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