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Воспитанников православного приюта «Покров» эвакуировали из-за возгорания в здании
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Воспитанников православного приюта «Покров» эвакуировали из-за возгорания в здании 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщил представитель экстренных служб города.
Как он рассказал Агентству «Москва», пожар произошел ночью в пятницу, 14 сентября, в пристройке детского приюта на улице Садовая в деревне Яковлево поселения Десеновское. Всего были эвакуированы 18 человек. Из них 16 детей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание. В ведомстве также отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее около 30 человек эвакуировали из НТЦ «Модуль» на севере Москвы из-за возгорания. Пожар произошел в подвальном помещении здания. В Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС сообщили, что площадь возгорания составила три квадратных метра.
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