Самолет UTair из Вены сел в Домодедове вместо Внукова

По данным авиакомпании, это произошло в четверг из-за перегруженности воздушного пространства и большой очереди на посадку в аэропорту Внуково, рейс UT822 был вынужден приземлиться для дозаправки в Домодедове.

В пресс-службе «ЮТэйр», добавили, что после заправки лайнер перелетел во Внуково для планового завершения рейса.

Ранее пассажиры сообщали, что 13 сентября самолет «ЮТэйр» сел в Домодедово и только спустя 1,5 часа вылетел во Внуково.

Все это время пассажиры находились в салоне самолета, в результате чего некоторые из них опоздали на поезда и другие рейсы.