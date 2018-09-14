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Самолет UTair из Вены сел в Домодедове вместо Внукова
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Самолет UTair из Вены сел в Домодедове вместо Внукова 

Вести.Ru + ещё 2 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Самолет авиакомпании «ЮТэйр», следовавший по маршруту Вена — Москва (Внуково) приземлился в Домодедове для дозаправки, сообщает "Интерфакс".
По данным авиакомпании, это произошло в четверг из-за перегруженности воздушного пространства и большой очереди на посадку в аэропорту Внуково, рейс UT822 был вынужден приземлиться для дозаправки в Домодедове.
В пресс-службе «ЮТэйр», добавили, что после заправки лайнер перелетел во Внуково для планового завершения рейса.
Ранее пассажиры сообщали, что 13 сентября самолет «ЮТэйр» сел в Домодедово и только спустя 1,5 часа вылетел во Внуково.
Все это время пассажиры находились в салоне самолета, в результате чего некоторые из них опоздали на поезда и другие рейсы.
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