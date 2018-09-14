Загорелась стиральная машина: ночью на Стара-Загора произошел пожар 

Пожарные справились с огнем за несколько минут
В ночь на пятницу, 14 сентября, в Кировском районе Самары произошел пожар. На улице Стара-Загора вспыхнула стиральная машина.
— Cигнал поступил в 5:17. Произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На место происшествия выезжали 9 пожарных и три спецавтомобиля. Пожар локализовали пожар в 5:40, ликвидировали — в 5:41.
Сотрудники МЧС выясняют причину и ущерб пожара.
В ночь на 14 сентября, произошло возгорание в отселенном доме на Нагорной.