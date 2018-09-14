Загорелась стиральная машина: ночью на Стара-Загора произошел пожар

Пожарные справились с огнем за несколько минут

В ночь на пятницу, 14 сентября, в Кировском районе Самары произошел пожар. На улице Стара-Загора вспыхнула стиральная машина.

— Cигнал поступил в 5:17. Произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия выезжали 9 пожарных и три спецавтомобиля. Пожар локализовали пожар в 5:40, ликвидировали — в 5:41.

Сотрудники МЧС выясняют причину и ущерб пожара.

В ночь на 14 сентября, произошло возгорание в отселенном доме на Нагорной.