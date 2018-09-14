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Срочно: Восемь полицейских погибли, 18 были ранены в результате столкновения на КПП на севере Афганистана
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Срочно: Восемь полицейских погибли, 18 были ранены в результате столкновения на КПП на севере Афганистана
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Айбак /
Афганистан
/, 14 сентября /
Синьхуа
/ — Примерно восемь полицейских погибли и 18 получили ранения в четверг вечером в результате нападения
талибов
на КПП в провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом сообщили в пятницу местные власти. —0—
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