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Срочно: Восемь полицейских погибли, 18 были ранены в результате столкновения на КПП на севере Афганистана
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Срочно: Восемь полицейских погибли, 18 были ранены в результате столкновения на КПП на севере Афганистана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Айбак /Афганистан/, 14 сентября /Синьхуа/ — Примерно восемь полицейских погибли и 18 получили ранения в четверг вечером в результате нападения талибов на КПП в провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом сообщили в пятницу местные власти. —0—
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