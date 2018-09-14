В центре Бангкока рухнул строительный кран

В центре столицы Таиланда произошло обрушение строительного крана, есть разрушения и пострадавшие. Об этом пишет таиландская газета Bangkok Post.

По данным издания, в результате инцидента пострадали несколько человек, среди которых мотоциклисты и пешеходы, а один человек оказался заблокирован в кабине крана. Движение на улице в центре Бангкока оказалось полностью перекрыто.

Также сообщается, что упавший кран частично разрушил здание двухэтажного магазина, придавил три автомобиля и два мотоцикла, порвал провода линии электропередач.

Как отмечается, инцидент произошел около 09.20 (05.20 мск).

Ранее сообщалось, что в Казани башенный кран упал на многоэтажный жилой дом.