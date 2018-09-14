Ещё
Пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку в Омске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку в Омске 

Газета.Ru + ещё 2 38 минут назад
Фото: The Boeing Сompany
Пассажирский самолет Boeing, выполнявший рейс из Барнаула в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиакомпании, осуществлявшей перелет.
По имеющимся данным, причиной незапланированной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
"Самолет совершил посадку в Омске в 8.35 (5.35 мск) из-за того, что одному из пассажиров внезапно стало плохо", — сообщил источник.
Он также рассказал, что пассажира, почувствовавшего недомогание на борту воздушного судна, госпитализировали.
Также стало известно, что вынужденная посадка прошла успешно, а вылет самолета из Омска запланирован на 14.00 (11.00 мск).
Ранее сообщалось, что около месяца назад пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге также из-за плохого самочувствия пассажира.
Газета.Ru: последние новости
Петербуржцев предупредили о дождях в выходные В центре Бангкока рухнул строительный кран Американца насмерть прибило дымоходом от взорвавшегося дома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста215
Умер народный артист Михаил Асафов13
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ69
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели601
Пассажир парализовал движение в московском метро8
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
00:31
Маликов теряет зрение
Шоу-бизнес
00:45
В Москве избили американского рэпера
Шоу-бизнес Происшествия
07:00
Повод для санкций: СМИ об интервью «отравителей» Скрипалей
Политика
00:47
Прилепин прояснил ситуацию с разоружением своего батальона
Армия Украина
00:57
Пассажир парализовал движение в московском метро
Новости Москвы
15:57
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста
Политика
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение