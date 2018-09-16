Супруги погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

В селе Котино Прокопьевского района Кузбасса произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил журнал «Ciбдепо».

Сообщение о возгорании пожарные получили в 03:40 по местному времени. На его ликвидацию потребовалось около полутора часа.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела женщины и мужчины. По словам очевидцев, это были муж и жена — хозяева сгоревшего дома. По предварительной версии, оба они отравились угарным газом.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.