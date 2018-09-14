Огонь охватил всё здание: на Нагорной спалили отселенный дом

Площадь пожара составила 300 квадратных метров

В ночь на пятницу, 14 сентября, в Кировском районе Самары произошел крупный пожар. На улице Нагорной вспыхнул отселенный дом.

— К нам сигнал о происшествии поступил в 00:57. Огонь охватил двухэтажное здание. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия направили 55 пожарных и 12 единиц техники. Сотрудники МЧС локализовали возгорание в 1:48. Ликвидировать пожар удалось только в 2:30.

Информации о пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.