Жестокая «Флоренс» затопила юго-восток США

Юго-восточные штаты США — во власти стихии. В Атлантике бушует ураган «Флоренс». Он накроет побережье в ближайшие часы. Скорость ветра в его эпицентре — 160 километров в час, сообщает телеканал «МИР 24»

Вода уже заливает улицы. Кто-то запасает продукты, кто-то готовится уехать в безопасные районы. В зоне эвакуации — более миллиона человек. Пока Флоренс замедлила свое продвижение. Но это означает, что дожди будут идти еще дольше, чем прогнозировали синоптики.

«Худшее впереди. Мы видим пока только предвестники шторма. Это испытание станет для нас серьезной проверкой, мы должны проявить выносливость и терпение, слаженно работать и сохранять здравый смысл», — отметил губернатор штата Северная Каролина Рой Купер.

Власти штатов Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и столицы страны — Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации. В помощь спасателям мобилизованы 7 тысяч гвардейцев и военных.

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