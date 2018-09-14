Ещё
Американца насмерть прибило дымоходом от взорвавшегося дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американца насмерть прибило дымоходом от взорвавшегося дома 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В американском штате Массачусетс 18-летний парень погиб после того, как на его машину упал дымоход от взорвавшегося неподалеку дома. Об этом сообщает NBC News.
Ранее сообщалось, что в нескольких городах Массачусетса зафиксировано около 70 случаев взрывов газа в домах и вызванных этим пожаров.
По данным телеканала, Леонель Робсон из Лоуренса скончался в больнице, куда его доставили после падения дымохода на его машину. Дымоход отлетел от одного из рядом стоящих домов, в котором произошел взрыв газа.
К настоящему моменту известно о десяти пострадавших в результате инцидентов. Власти пока не называют причину утечки газа и взрывов.
Газета.Ru: последние новости
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет Взрывы газа прогремели в десятках домов в Массачусетсе В США отменили более тысячи авиарейсов из-за урагана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели449
«Это всё Россия»: Украина не отрезала Крым от воды
Умер актер Михаил Асафов
«Моя богиня секса!»: Солнцев об интиме с женой-бабулей
Ракеты‐невидимки «ударили» по Забайкалью528
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение