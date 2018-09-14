Американца насмерть прибило дымоходом от взорвавшегося дома

В американском штате Массачусетс 18-летний парень погиб после того, как на его машину упал дымоход от взорвавшегося неподалеку дома. Об этом сообщает NBC News.

Ранее сообщалось, что в нескольких городах Массачусетса зафиксировано около 70 случаев взрывов газа в домах и вызванных этим пожаров.

По данным телеканала, Леонель Робсон из Лоуренса скончался в больнице, куда его доставили после падения дымохода на его машину. Дымоход отлетел от одного из рядом стоящих домов, в котором произошел взрыв газа.

К настоящему моменту известно о десяти пострадавших в результате инцидентов. Власти пока не называют причину утечки газа и взрывов.