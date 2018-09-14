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Пострадавший от тайфуна аэропорт в Японии возобновил международные рейсы
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Пострадавший от тайфуна аэропорт в Японии возобновил международные рейсы 

РИА Новости 1 час назад
ТОКИО, 14 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Кансай в японской Осаке, остановивший работу после затопления из-за тайфуна «Джеби», частично возобновил работу первого терминала, из которого вылетают большинство международных рейсов.
Согласно обнародованной на сайте воздушной гавани информации, в пятницу из первого терминала запланированы 122 рейса, в том числе 83 международных.
Тайфун «Джеби», который, по оценкам экспертов, оказался самым мощным за последнюю четверть века, обрушился на Японию в начале сентября. Основной удар стихии пришелся по японскому региону Кинки, где расположены крупные города Осака, Кобе и Киото. Больше всего пострадал город Осака. В результате удара тайфуна погибли 11 человек, более 610 человек получили травмы.
Вызванные циклоном ливневые дожди привели к частичному затоплению здания одного из крупнейших в Японии международного аэропорта Кансай. Под водой оказались взлетно-посадочная полоса и стоянка международного аэропорта Кансай в Осаке, а также подземный этаж. В зданиях двух терминалов оказались заблокированными около 3 тысяч человек. Во многих помещениях воздушного терминала отключились электричество и системы кондиционирования.
Ситуация осложняется тем, что в мост, который соединяет насыпной остров аэропорта Кансай с городом, врезался танкер, который стоял на якоре и был смыт, в результате эвакуация людей оказалась практически невозможной и была завершена лишь на следующие сутки.
Работа второго терминала, откуда производятся внутренние перелеты, была возобновлена на прошлой неделе. По оценкам экспертов, аэропорт Кансай вернется к своей нормальной работе к концу месяца.
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