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Ураган «Флоренс» может повлиять на энергетическую инфраструктуру на юго-востоке США — Управление по энергетической информации США
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Ураган «Флоренс» может повлиять на энергетическую инфраструктуру на юго-востоке США — Управление по энергетической информации США 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хьюстон, 13 сентября /Синьхуа/ — Управление по энергетической информации США в четверг заявило, что ураган «Флоренс» может повлиять на энергетическую инфраструктуру во всем юго-восточном регионе Соединенных Штатов.
Как ожидается, ураган «Флоренс» 2-й категории, выйдет на юго-восточное побережье США в пятницу, помешает подаче электроэнергии, при этом многочисленные эвакуации и сбои коммерческих операций могут повлиять на спрос на транспортное топливо.
Согласно информации управления, по состоянию на утро четверга, две из 11 атомных электростанций в Джорджии, Северной Каролине, Южной Каролине и Вирджинии работали на несколько сниженных уровнях.
Перебои в подаче электроэнергии и поврежденные наводнениям насосы также нарушат работу трубопроводов, угрожая поставкам топлива в этом регионе. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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