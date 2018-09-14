Ураган «Флоренс» может повлиять на энергетическую инфраструктуру на юго-востоке США — Управление по энергетической информации США

Хьюстон, 13 сентября / Синьхуа / — Управление по энергетической информации США в четверг заявило, что ураган «Флоренс» может повлиять на энергетическую инфраструктуру во всем юго-восточном регионе Соединенных Штатов.

Как ожидается, ураган «Флоренс» 2-й категории, выйдет на юго-восточное побережье США в пятницу, помешает подаче электроэнергии, при этом многочисленные эвакуации и сбои коммерческих операций могут повлиять на спрос на транспортное топливо.

Согласно информации управления, по состоянию на утро четверга, две из 11 атомных электростанций в Джорджии, Северной Каролине, Южной Каролине и Вирджинии работали на несколько сниженных уровнях.

Перебои в подаче электроэнергии и поврежденные наводнениям насосы также нарушат работу трубопроводов, угрожая поставкам топлива в этом регионе. —0—