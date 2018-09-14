Штормовой ветер покинет Средний Урал в преддверии уикенда

Непогода продолжит терзать отдельные районы Свердловской области 14 сентября. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, на севере региона и в горах сохраняется вероятность очень сильных дождей и выпадения града. Скорость ветра при этом будет достигать 25 метров в секунду, а температура воздуха составит 14-19 градусов тепла.

В грядущий уикенд разгула стихии синоптики не прогнозируют: будет облачно, но без существенных осадков. Отдельные порывы ветра не будут превышать 15 метров в секунду, днем столбики термометров поднимутся до +20, по ночам — от нуля до +7.

Дождей в выходные не ожидают эксперты и в Екатеринбурге, хотя небо затянет облаками. В пятницу-воскресенье температура воздуха днем будет приближаться к отметке в +18, по ночам — до +10. Ветер западный скоростью 5-10 метров в секунду.

Стоит напомнить, в ночь на 14 сентября на Средний Урал обрушился сильный ветер с дождем. От разгула стихии, в частности, пострадал Екатеринбург: ветром ломало деревья и валило рекламные конструкции, из-за обрыва проводов некоторые дома лишились света.