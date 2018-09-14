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Сильные пожары в Кушкулях и Донгузе ликвидированы
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Сильные пожары в Кушкулях и Донгузе ликвидированы 

ProOren 27 минут назад
Фото: ProOren
Накануне сразу два крупных ЧП произошли недалеко от областного центра.
Возгорание сухой травы на площади в 23 га около поселка Кушкуль локализовали вчера вечером ближе к 18:00. Еще через час пожарные ликвидировали открытое горение. Ближе к полуночи стало известно о полной ликвидации происшествия. На месте работали 153 человека от МЧС и 18 единиц техники. Пострадавших нет.
Еще один пожар повышенного уровня сложности случился в нескольких десятках километров от областного центре — в Донгузе. Сюда были привлечены 45 человек и 8 сппецмашин. Так же к ночи 13 сентября огонь потушили полностью. Пострадавших нет. Повреждены гаражи и несколько автомобилей.
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