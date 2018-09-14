Два человека погибли при пожаре в Абакане

Серьезный пожар произошел в многоквартирном доме на улице Пушкина в Абакане . В результате возгорания погибли два человека, сообщил портал Аbakan-news.ru.

Всего из горящего дома пожарным удалось эвакуировать десять человек. Двум детям понадобилась медицинская помощь, они госпитализированы.

Как сообщили в республиканском ГУ МЧС, сообщение о возгорании к ним поступило около 11:30 по местному времени. Первый пожарный расчет прибыл на место уже через семь минут. Ликвидировать пожар удалось через 12 минут, однако этого хватило для гибели людей. Стремительному распространению огня, по словам спасателей, стал слишком поздний сигнал о случившемся.

Общая площадь пожара составила 28 квадратных метров.