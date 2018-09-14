В США из-за утечки газа произошли взрывы почти в 40 домах

В Массачусетсе из-за утечки газа разрушены десятки домов сразу в трех городах. Жители рассказали, что все произошло внезапно, взрывы прогремели фактически одновременно, начались пожары, отмечает «МИР24».

Предполагается, что причиной стали неполадки в сети местной газовой компании. В этот день она сообщала о работах на своей магистрали. Всех жителей городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, дома которые снабжаются газом от этого поставщика, эвакуируют. В зоне бедствия отключено электричество, чтобы не спровоцировать новые пожары.