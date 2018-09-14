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Сильный ураган оставил без света сотни жителей Екатеринбурга
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Сильный ураган оставил без света сотни жителей Екатеринбурга 

ТК «Звезда» + ещё 5 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
О разгуле стихии местные синоптики предупреждали заранее. Специалисты распространили по региону «штормовое предупреждение».
Жители Екатеринбурга приходят в себя после сильнейшего урагана. Стихия разыгралась накануне вечером. Шквалистый ветер, поднимая с дорог тучи пыли, валил деревья и обрывал провода, сообщают местные СМИ.
Сразу в нескольких районах уральской столицы оказались повреждены десятки автомобилей. Без света остались целые городские кварталы. О возможных жертвах непогоды ничего не сообщается.
Ремонтные бригады работают в несколько смен. Сейчас коммунальщики расчищают дороги от мусора, упавших строительных конструкций и деревьев. В тех местах, где тяжелые стволы убрать не получается их предварительно распиливают бензопилами.
В МЧС просят водителей пересесть на общественный транспорт. Синоптики, которые о разгуле стихии предупреждали заранее, не исключают повторения шторма. В ближайшие часы в Свердловской области ожидаются сильные дожди с грозами и градом. Ветер усилится до 25-ти метров в секунду. Аварийно-спасательные службы региона приведены в полную готовность.
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