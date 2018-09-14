Сильный ураган оставил без света сотни жителей Екатеринбурга

О разгуле стихии местные синоптики предупреждали заранее. Специалисты распространили по региону «штормовое предупреждение».

Жители Екатеринбурга приходят в себя после сильнейшего урагана. Стихия разыгралась накануне вечером. Шквалистый ветер, поднимая с дорог тучи пыли, валил деревья и обрывал провода, сообщают местные СМИ.

Сразу в нескольких районах уральской столицы оказались повреждены десятки автомобилей. Без света остались целые городские кварталы. О возможных жертвах непогоды ничего не сообщается.

Ремонтные бригады работают в несколько смен. Сейчас коммунальщики расчищают дороги от мусора, упавших строительных конструкций и деревьев. В тех местах, где тяжелые стволы убрать не получается их предварительно распиливают бензопилами.