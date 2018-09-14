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Вертолет Ми-8 вынужденно сел в Боханском районе
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Вертолет Ми-8 вынужденно сел в Боханском районе 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в 28 км от поселка Бохан.
Инцидент произошел 12 сентября в 11:36, сообщила 13 сентября пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Полет выполняла авиакомпания «Ангара» по маршруту «Иркутск — Зима — Нижнеудинск». На борту находилось восемь пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не пострадал, вертолет также не поврежден.
По данному факту начата доследственная проверка.
Напомним, 2 сентября в Казачинско-Ленском районе рухнул вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара». На борту находилось три члена экипажа, которые отправлялись в район за группой геодезистов, однако до цели они так и не долетели. Вертолет рухнул в тайге на склоне хребта. Никому из экипажа выжить не удалось.
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