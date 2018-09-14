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Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке
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Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Владивосток, 13 сентября /Синьхуа/ — На фото — Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. ВДЦ «Океан» — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, которое находится в подчинении Министерства образования и науки РФ. В 2008-2009 гг., после мощного землетрясения в сычуаньском уезде Вэньчуань, около 1,5 тыс. детей из пострадавших районов по приглашению главы страны Дмитрия Медведева приехали в Россию для оздоровления, больше половины из них попали на отдых в ВДЦ «Океан». Позже, в 2013 году, после землетрясения в уезде Яань /провинция Сычуань/, детский центр посетили 259 детей из района бедствия.
Владивосток, 13 сентября /Синьхуа/ — На фото — Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. ВДЦ «Океан» — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, которое находится в подчинении Министерства образования и науки РФ. В 2008-2009 гг., после мощного землетрясения в сычуаньском уезде Вэньчуань, около 1,5 тыс. детей из пострадавших районов по приглашению главы страны Дмитрия Медведева приехали в Россию для оздоровления, больше половины из них попали на отдых в ВДЦ «Океан». Позже, в 2013 году, после землетрясения в уезде Яань /провинция Сычуань/, детский центр посетили 259 детей из района бедствия.
Владивосток, 13 сентября /Синьхуа/ — На фото — Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. ВДЦ «Океан» — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, которое находится в подчинении Министерства образования и науки РФ. В 2008-2009 гг., после мощного землетрясения в сычуаньском уезде Вэньчуань, около 1,5 тыс. детей из пострадавших районов по приглашению главы страны Дмитрия Медведева приехали в Россию для оздоровления, больше половины из них попали на отдых в ВДЦ «Океан». Позже, в 2013 году, после землетрясения в уезде Яань /провинция Сычуань/, детский центр посетили 259 детей из района бедствия.
Владивосток, 13 сентября /Синьхуа/ — На фото — Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. ВДЦ «Океан» — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, которое находится в подчинении Министерства образования и науки РФ. В 2008-2009 гг., после мощного землетрясения в сычуаньском уезде Вэньчуань, около 1,5 тыс. детей из пострадавших районов по приглашению главы страны Дмитрия Медведева приехали в Россию для оздоровления, больше половины из них попали на отдых в ВДЦ «Океан». Позже, в 2013 году, после землетрясения в уезде Яань /провинция Сычуань/, детский центр посетили 259 детей из района бедствия.
Владивосток, 13 сентября /Синьхуа/ — На фото — Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. ВДЦ «Океан» — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, которое находится в подчинении Министерства образования и науки РФ. В 2008-2009 гг., после мощного землетрясения в сычуаньском уезде Вэньчуань, около 1,5 тыс. детей из пострадавших районов по приглашению главы страны Дмитрия Медведева приехали в Россию для оздоровления, больше половины из них попали на отдых в ВДЦ «Океан». Позже, в 2013 году, после землетрясения в уезде Яань /провинция Сычуань/, детский центр посетили 259 детей из района бедствия.
Владивосток, 13 сентября /Синьхуа/ — На фото — Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. ВДЦ «Океан» — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, которое находится в подчинении Министерства образования и науки РФ. В 2008-2009 гг., после мощного землетрясения в сычуаньском уезде Вэньчуань, около 1,5 тыс. детей из пострадавших районов по приглашению главы страны Дмитрия Медведева приехали в Россию для оздоровления, больше половины из них попали на отдых в ВДЦ «Океан». Позже, в 2013 году, после землетрясения в уезде Яань /провинция Сычуань/, детский центр посетили 259 детей из района бедствия.
Владивосток, 13 сентября /Синьхуа/ — На фото — Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. ВДЦ «Океан» — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, которое находится в подчинении Министерства образования и науки РФ. В 2008-2009 гг., после мощного землетрясения в сычуаньском уезде Вэньчуань, около 1,5 тыс. детей из пострадавших районов по приглашению главы страны Дмитрия Медведева приехали в Россию для оздоровления, больше половины из них попали на отдых в ВДЦ «Океан». Позже, в 2013 году, после землетрясения в уезде Яань /провинция Сычуань/, детский центр посетили 259 детей из района бедствия.
Владивосток, 13 сентября /Синьхуа/ — На фото — Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. ВДЦ «Океан» — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, которое находится в подчинении Министерства образования и науки РФ. В 2008-2009 гг., после мощного землетрясения в сычуаньском уезде Вэньчуань, около 1,5 тыс. детей из пострадавших районов по приглашению главы страны Дмитрия Медведева приехали в Россию для оздоровления, больше половины из них попали на отдых в ВДЦ «Океан». Позже, в 2013 году, после землетрясения в уезде Яань /провинция Сычуань/, детский центр посетили 259 детей из района бедствия.
Владивосток, 13 сентября /Синьхуа/ — На фото — Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. ВДЦ «Океан» — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, которое находится в подчинении Министерства образования и науки РФ. В 2008-2009 гг., после мощного землетрясения в сычуаньском уезде Вэньчуань, около 1,5 тыс. детей из пострадавших районов по приглашению главы страны Дмитрия Медведева приехали в Россию для оздоровления, больше половины из них попали на отдых в ВДЦ «Океан». Позже, в 2013 году, после землетрясения в уезде Яань /провинция Сычуань/, детский центр посетили 259 детей из района бедствия.
ИА Синьхуа: последние новости
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