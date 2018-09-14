0 домов сгорело в Массачусетсе из-за аварии на газопроводе

40 домов сгорело в двух городках американского Массачусетса из-за аварии на газопроводе. Всего взрывов и пожаров было зафиксировано около 70. Здания вспыхивали одно за другим. Взрывной волной выбивало окна и сносило стены, кварталы заволокло черным дымом. Пожарные не успевали реагировать на вызовы. По данным на этот час, один человек погиб, 13 пострадали. В спасательные службы поступают все новые звонки от жильцов о сильном запахе газа. На газопроводе постепенно стравливают давление, но, похоже, пока это не помогает. Объявлена частичная эвакуация.