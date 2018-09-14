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0 домов сгорело в Массачусетсе из-за аварии на газопроводе
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0 домов сгорело в Массачусетсе из-за аварии на газопроводе 

Авторадио + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
40 домов сгорело в двух городках американского Массачусетса из-за аварии на газопроводе. Всего взрывов и пожаров было зафиксировано около 70. Здания вспыхивали одно за другим. Взрывной волной выбивало окна и сносило стены, кварталы заволокло черным дымом. Пожарные не успевали реагировать на вызовы. По данным на этот час, один человек погиб, 13 пострадали. В спасательные службы поступают все новые звонки от жильцов о сильном запахе газа. На газопроводе постепенно стравливают давление, но, похоже, пока это не помогает. Объявлена частичная эвакуация.
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