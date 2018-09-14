Около 7 тыс. гвардейцев и военных США займутся спасением людей в зоне урагана «Флоренс»

НЬЮ-ЙОРК , 14 сентября. / ТАСС /. Около 7 тыс. служащих Национальной гвардии и Вооруженных сил США мобилизованы для оказания помощи властям нескольких штатов в связи с приближением урагана «Флоренс». Об этом сообщил в четверг начальник Северного командования ВС, отвечающего за оборону континентальной части страны, генерал ВВС Терренс О'Шонесси. Он также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

"В настоящий момент мы располагаем личным персоналом численностью приблизительно в 7 тыс. человек. Из них более 4 тыс. человек входят в состав Национальной гвардии, а около 3 тыс. находятся на действительной службе [в ВС страны]", — отметил он на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News

"Мы считаем, что непосредственно после того, как ураган достигнет суши, главное значение будет иметь способность проводить поисково-спасательные операции, переброска вертолетов и подъем спасенных на борт", — уточнил генерал.

Как ранее проинформировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами, бушующий в Атлантическом океане «Флоренс» ослаб до второй из пяти возможных категорий по шкале Саффира — Симпсона. Сейчас скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 46,9 м/с. «Флоренс» находится примерно в 270 км к востоку от города Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется в северо-западном направлении со скоростью около 4,5 м/с. Как ожидается, ураган достигнет побережья США уже в ночь на пятницу.

Власти штатов Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся стихии. Как предупредили синоптики, ураган, несмотря на ослабление, принесет сильнейшие ветра и дожди и может привести к наводнениям.