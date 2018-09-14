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Два рыбака пропали в Авачинском заливе на Камчатке
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Два рыбака пропали в Авачинском заливе на Камчатке 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На Камчатке спасатели и полицейские ищут двух рыбаков, которые пропали после опрокидывания лодки в бухте Большая Саранная Авачинского залива. О происшествии сообщили представители ГУ МЧС региона.
Как уточняется, инцидент произошел в ночь на пятницу, 14 сентября, в 40 километрах от Петропавловска-Камчатского. О ЧП спасателям сообщил очевидец.
По телефону заявитель объяснил, что в бухте Большая Саранная перевернулась лодка с тремя рыбаками на борту. Один мужчина смог выбраться на берег. О местоположении двух других граждан ничего не известно.
В поисковой операции принимают участие 11 спасателей и сотрудников правоохранительных органов, задействованы три единицы спецтехники. Для осмотра происшествия с воздуха будут использованы беспилотные летательные аппараты, передает РИА Новости.
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