Два рыбака пропали в Авачинском заливе на Камчатке

На Камчатке спасатели и полицейские ищут двух рыбаков, которые пропали после опрокидывания лодки в бухте Большая Саранная Авачинского залива. О происшествии сообщили представители ГУ МЧС региона.

Как уточняется, инцидент произошел в ночь на пятницу, 14 сентября, в 40 километрах от Петропавловска-Камчатского. О ЧП спасателям сообщил очевидец.

По телефону заявитель объяснил, что в бухте Большая Саранная перевернулась лодка с тремя рыбаками на борту. Один мужчина смог выбраться на берег. О местоположении двух других граждан ничего не известно.