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СМИ: самолет British Airways совершил вынужденную посадку в Северной Канаде
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СМИ: самолет British Airways совершил вынужденную посадку в Северной Канаде 

ТАСС 26 минут назад
ОТТАВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пассажирский лайнер авиакомпании British Airways совершил вынужденную посадку из-за технических проблем в городе Икалуит, расположенном в северной канадской территории Нунавут. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner следовал из Лондона в Калгари (провинция Альберта), но во время полета из-за «технических проблем», характер которых не раскрывается, был вынужден совершить посадку в Икалуите. Посадка прошла штатно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Сколько человек находились на борту самолета, не сообщается.
За пассажирами вылетел запасной борт, которых доставит их в Калгари.
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