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В Березовском из-за шквалистого ветра пропал свет
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В Березовском из-за шквалистого ветра пропал свет 

e1.ru 55 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером в Свердловской области начался самый настоящий ураган. В Екатеринбурге сильные потоки ветра чуть не сбивали с ног, в Верхней Пышме рухнул металлический забор. А в Березовском поздним вечером пропал свет.
— Везде свет ураганом вырубило, — рассказала читательница E1.RU. — У нас нет, ребята с другого района пишут, что тоже.
В диспетчерской подтвердили, что отключение света произошло из-за шквалистого ветра. Но пока не уточняют, когда подачу электричества восстановят. Возможно, свет будет отключен до самого утра.
Если вы стали свидетелем разрушений из-за шквалистого ветра, сняли фото или видео, напишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
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