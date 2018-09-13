В Березовском из-за шквалистого ветра пропал свет

Сегодня вечером в Свердловской области начался самый настоящий ураган. В Екатеринбурге сильные потоки ветра чуть не сбивали с ног, в Верхней Пышме рухнул металлический забор. А в Березовском поздним вечером пропал свет.

— Везде свет ураганом вырубило, — рассказала читательница E1.RU. — У нас нет, ребята с другого района пишут, что тоже.

В диспетчерской подтвердили, что отключение света произошло из-за шквалистого ветра. Но пока не уточняют, когда подачу электричества восстановят. Возможно, свет будет отключен до самого утра.

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