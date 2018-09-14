Спасатели присоединились к поискам пропавшей москвички в горах Северной Осетии

"Восемь человек из североосетинского поискового спасотряда МЧС России начали поиск пропавшей туристки. К поискам также привлечены четыре человека от республиканской службы спасения", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, полицейские Северной Осетии разыскивают туристку из Москвы, которая 10 сентября выехала в горы.

Полицейские просят сообщать информацию о местонахождении без вести пропавшей по телефонам: 8 (86739)-3-27-50; 8-919-428-03-01, 02.