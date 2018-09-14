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Спасатели присоединились к поискам пропавшей москвички в горах Северной Осетии
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Спасатели присоединились к поискам пропавшей москвички в горах Северной Осетии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сентября. /ТАСС/. Спасатели Северной Осетии начали поиск пропавшей в горах туристки из Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
"Восемь человек из североосетинского поискового спасотряда МЧС России начали поиск пропавшей туристки. К поискам также привлечены четыре человека от республиканской службы спасения", — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, полицейские Северной Осетии разыскивают туристку из Москвы, которая 10 сентября выехала в горы.
Полицейские просят сообщать информацию о местонахождении без вести пропавшей по телефонам: 8 (86739)-3-27-50; 8-919-428-03-01, 02.
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