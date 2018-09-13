Ещё
В Оренбургской области в результате пожара сгорели более 40 гаражей и 15 построек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбургской области в результате пожара сгорели более 40 гаражей и 15 построек 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 40 гаражей сгорели в результате пожара на территории гаражного строительного кооператива в населенном пункте Первомайский в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в Центральном региональном центре МЧС.
"Пожар произошел в результате несанкционированного пала сухой травы, который распространился на территорию кооператива. В результате сгорели более 40 гаражей и 15 хозяйственных построек", — сказал собеседник агентства. Данных о пострадавших нет.
На данный момент пожар локализован, его общая площадь составляет 1500 кв. м.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по Оренбургской области, в тушении задействованы свыше 60 человек.
Ранее в принороде Оренбурга из-за природного пожара было уничтожено 15 строений, в том числе три дачных дома. Распространению огня в обоих случаях способствовал порывистый ветер.
ТАСС: последние новости
На территории завода "Метромаш" в Москве горит деревообрабатывающий цех Лесной пожар возник в Ульяновской области на площади около 2-3 га СМИ: в порту Антверпена произошел взрыв
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия отреагировала на интервью «отравителей»809
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте15
Поклонскую лишили поста573
Действия России в Сирии обеспокоили Пентагон
После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок65
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение