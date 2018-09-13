В Оренбургской области в результате пожара сгорели более 40 гаражей и 15 построек

МОСКВА , 13 сентября. / ТАСС /. Более 40 гаражей сгорели в результате пожара на территории гаражного строительного кооператива в населенном пункте Первомайский в Оренбургской области . Об этом ТАСС сообщили в Центральном региональном центре МЧС.

"Пожар произошел в результате несанкционированного пала сухой травы, который распространился на территорию кооператива. В результате сгорели более 40 гаражей и 15 хозяйственных построек", — сказал собеседник агентства. Данных о пострадавших нет.

На данный момент пожар локализован, его общая площадь составляет 1500 кв. м.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Оренбургской области, в тушении задействованы свыше 60 человек.

Ранее в принороде Оренбурга из-за природного пожара было уничтожено 15 строений, в том числе три дачных дома. Распространению огня в обоих случаях способствовал порывистый ветер.