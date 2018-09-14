В Оренбургской области пожар уничтожил 55 гаражей и два автомобиля

Представитель экстренных служб Оренбургской области рассказал, что пожар в регионе уничтожил более 50 гаражей, а также два автомобиля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что возгорание произошло в населенном пункте Первомайский. Огонь распространился по территории площадью в 1,5 тыс. кв. м.

Согласно имеющейся информации, в результате произошедшего сгорели два легковых автомобиля, 55 гаражей, а также 15 хозяйственных построек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане три грузовика загорелись после ДТП. Инцидент произошел в 17.49 мск на 819-м километре автодороги Москва-Уфа в Высокогорском районе Татарстана.