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В Оренбургской области пожар уничтожил 55 гаражей и два автомобиля
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В Оренбургской области пожар уничтожил 55 гаражей и два автомобиля 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Представитель экстренных служб Оренбургской области рассказал, что пожар в регионе уничтожил более 50 гаражей, а также два автомобиля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что возгорание произошло в населенном пункте Первомайский. Огонь распространился по территории площадью в 1,5 тыс. кв. м.
Согласно имеющейся информации, в результате произошедшего сгорели два легковых автомобиля, 55 гаражей, а также 15 хозяйственных построек.
Ранее сообщалось, что в Татарстане три грузовика загорелись после ДТП. Инцидент произошел в 17.49 мск на 819-м километре автодороги Москва-Уфа в Высокогорском районе Татарстана.
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