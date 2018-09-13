Трамп отверг данные о 3 тыс. погибших в результате ураганов в Пуэрто-Рико

"3 тыс. человек не погибали в результате двух ураганов, обрушившихся на Пуэрто-Рико, — написал он в четверг в Twitter. — Когда я покидал остров уже после удара стихии, число жертв составляло от шести до 18 человек. По прошествии времени оно не сильно возросло".

Глава Белого дома также предположил, что за завышением числа погибших стоят демократы. «Это было сделано демократами чтобы очернить меня, в то время как я успешно привлекал миллиарды долларов на помощь в восстановлении Пуэрто-Рико. Если человек умер по какой-либо причине, например, от старости, просто добавь их в список [жертв]. Плохая политика », — отметил Трамп, добавив, что любит Пуэрто-Рико.