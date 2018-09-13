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Трамп отверг данные о 3 тыс. погибших в результате ураганов в Пуэрто-Рико
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Трамп отверг данные о 3 тыс. погибших в результате ураганов в Пуэрто-Рико 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ТАСС, 13 сентября. Президент США Дональд Трамп отверг данные о том, что число жертв ураганов, обрушившихся осенью прошлого года на Пуэрто-Рико, достигло почти 3 тыс. человек.
"3 тыс. человек не погибали в результате двух ураганов, обрушившихся на Пуэрто-Рико, — написал он в четверг в Twitter. — Когда я покидал остров уже после удара стихии, число жертв составляло от шести до 18 человек. По прошествии времени оно не сильно возросло".
Глава Белого дома также предположил, что за завышением числа погибших стоят демократы. «Это было сделано демократами чтобы очернить меня, в то время как я успешно привлекал миллиарды долларов на помощь в восстановлении Пуэрто-Рико. Если человек умер по какой-либо причине, например, от старости, просто добавь их в список [жертв]. Плохая политика », — отметил Трамп, добавив, что любит Пуэрто-Рико.
В конце августа сообщалось, что власти Пуэрто-Рико официально повысили число жертв последствий разрушительного урагана «Мария» до 2975 человек. Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября 2017 года, принеся на остров сильные ветры и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В стране после стихийного бедствия возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный государству, мог составить до $95 млрд
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