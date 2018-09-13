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Трамп обвинил демократов в подтасовке числа погибших в Пуэрто-Рико
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Трамп обвинил демократов в подтасовке числа погибших в Пуэрто-Рико 

РИА Новости + ещё 6 7 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в неверном, по его мнению, подсчете числа погибших в Пуэрто-Рико во время ураганов с целью дискредитации главы государства.
"Три тысячи человек не погибали в двух ураганах, которые обрушились на Пуэрто-Рико. Когда я уехал с острова, уже после того, как ударил шторм, там было от 6 до 18 смертей. Через некоторые время они намного не увеличились. Потом, много времени спустя, стало сообщаться про высокие числа, как 3 тысячи (погибших)", — написал в Twitter американский лидер.
Трамп заявил, что «любит Пуэрто-Рико» и участвовал в сборе средств на реконструкцию острова, однако демократы пытались дискредитировать его с помощью данных о высоком числе жертв.
"Это было сделано демократами, чтобы я выглядел так плохо, насколько это возможно … Если человек умирал по какой-либо причине, как, например, пожилой возраст, они просто добавляли его в список. Плохая политика", — заявил Трамп.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на независимое исследование по заказу губернатора Пуэрто-Рико сообщал, что в результате разрушительного урагана «Мария» в Пуэрто-Рико погибли почти три тысячи человек. По первоначальным сведениям, ураган унес жизни 64 человек. Позже эта цифра была уточнена до около 1,4 тысячи погибших.
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года вскоре после того, как по территории прошел ураган «Ирма». Нанесенный ущерб оценивается в 90 миллиардов долларов: были полностью разрушены около 70 тысяч домов, еще около 300 тысяч получили повреждения.
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