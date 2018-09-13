400 катав-ивановцев нашли на своих домах трещины после землетрясения

Жители 386 домов в Катав-Ивановске обнаружили после землетрясения повреждения на своих домах и обратились в администрацию с просьбой компенсировать причиненный ущерб.

По данным комиссии, работа по сбору информации о пострадавшем имуществе продолжается.

На объекты выезжают сотрудники мэрии и составляют акт.

«Сейчас пока схема денежных выплат пострадавшим не определена. Скорее сего, информация появится к концу следующей недели. Она будет опубликована в местных СМИ и на сайте администрации района» — сообщили в мэрии.

Пока же представители комиссии по оценке ущерба сообщают, что в 10% случаев домам нанесен серьезный ущерб, в 30% — средний ущерб, в 60% — незначительный.

Напомним, губернатор области Борис Дубровский во время своего визита в Катав-Ивановск в первый же день стихийного бедствия заверил, что обязательно поможет пострадавшим материально.

Напомним, 5 сентября в 3:58 на территории Катав-Ивановского района зафиксировали сейсмическую активность на глубине 10 км. Магнитуда землетрясения составила 5,5 баллов.