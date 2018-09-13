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400 катав-ивановцев нашли на своих домах трещины после землетрясения
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400 катав-ивановцев нашли на своих домах трещины после землетрясения 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жители 386 домов в Катав-Ивановске обнаружили после землетрясения повреждения на своих домах и обратились в администрацию с просьбой компенсировать причиненный ущерб.
По данным комиссии, работа по сбору информации о пострадавшем имуществе продолжается.
На объекты выезжают сотрудники мэрии и составляют акт.
«Сейчас пока схема денежных выплат пострадавшим не определена. Скорее сего, информация появится к концу следующей недели. Она будет опубликована в местных СМИ и на сайте администрации района» — сообщили в мэрии.
Пока же представители комиссии по оценке ущерба сообщают, что в 10% случаев домам нанесен серьезный ущерб, в 30% — средний ущерб, в 60% — незначительный.
Напомним, губернатор области Борис Дубровский во время своего визита в Катав-Ивановск в первый же день стихийного бедствия заверил, что обязательно поможет пострадавшим материально.
Напомним, 5 сентября в 3:58 на территории Катав-Ивановского района зафиксировали сейсмическую активность на глубине 10 км. Магнитуда землетрясения составила 5,5 баллов.
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