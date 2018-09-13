При пожаре в Савеловском было эвакуировано несколько десятков человек

Около 30 человек было эвакуировано в четверг, 13 сентября, из научно-технического центра «Модуль», который расположен на 4-й улице 8 Марта в Савеловском районе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

— В подвале научно-технического центра «Модуль» по адресу улица 4-я 8 Марта, д. 3 произошло возгорание. Из здания эвакуированы около 30 человек, — отметил источник.

Площадь горения составила три квадратных метра. Огонь ликвидирован, пострадавших нет. В настоящее время уточняются причины пожара. (мю)