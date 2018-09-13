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Фотографии урагана «Флоренс», который может обрушиться на Восточное побережье США
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Фотографии урагана «Флоренс», который может обрушиться на Восточное побережье США 

Naked-Science.ru 59 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Под ударом окажутся штаты Южная и Северная Каролина и Виргиния. Спутники NASA впервые зафиксировали ураган в начале сентября. Все это время он то набирал, то терял силу. Двенадцатого числа спутник Suomi NPP от NASA определил, что диаметр «Флоренс» составляет около 644 километров. Чтобы осознать размеры урагана, достаточно вспомнить, что примерно такое же расстояние разделяет Москву и Санкт-Петербург.
По информации Национального центра США по слежению за ураганами, в некоторых районах высота волны может достичь почти четырех метров. Вчера спутники зафиксировали, что ураган движется в северно-западном направлении со скоростью приблизительно 28 километров в час. Ожидалось, что такой же характер движения «Флоренс» будет иметь и сегодня.
В штатах, находящихся под угрозой, уже объявлена эвакуация. Однако насильно увозить людей оттуда нельзя, поэтому многие местные жители срочно ищут укрытие прямо в зоне поражения.
Фотография урагана «Флоренс» с Международной космической станции, сделанная астронавтом Александром Герстом (Alexander Gerst) / ©ESA  ©ESA  ©ESA  ©ESA  «Флоренс» у восточного бережья США / ©ESA  ©ESA  Наглядное изображение урагана у побережья США, показывающее, как близко он находится / ©BBC  Фото урагана от 6 сентября / ©NASA
«Флоренс» может стать самым разрушительным ураганом в восточной части побережья США с 1989 года, когда бушевал ураган «Хьюго».
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